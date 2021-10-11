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11 жовтня 2021, 18:30 16

Столична влада розірвала договори на 21-му автобусному маршруті

11 жовтня 2021, 18:30 16
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Фото з відкритих джерел
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Київ розірвав договори на 21 автобусному маршруті, прибирає з вулиць понад 170 маршруток із підробленими документами

Про це повідомила пресслужба КМДА з посиланням на заступника голови адміністрації Костянтина Усова, передає RegioNews.

Департамент транспортної інфраструктури Київміськдержадміністрації (КМДА) розірвав із двома перевізниками договори на обслуговування 21 міського маршруту загального користування.

За словами Усова, з огляду на це місто готується до "бурхливої реакції" з боку усунутих перевізників.

На відповідні маршрути будуть спрямовані компенсаторні сили комунального "Київпастрансу", а також інших перевізників. Безперебійність роботи громадського транспорту є пріоритетом, будь-які спроби маршруточної мафії саботувати перевезення киян лише змусять мерію діяти більш рішуче, - наводить слова Усова прес-служба.

У КМДА зазначають, що рішення про розірвання договорів на маршрутах, на яких загалом здійснюють перевезення 172 автобуси, ухвалено 6 жовтня за підсумками перевірки документів у межах аудиту з боку департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Аудит, що триває дотепер, був ініційований за дорученням мера Києва після того, як у липні через втрату довіри було звільнено весь попередній склад Комунальної служби перевезень.

Перевірка виявила, що на попередні конкурси заради перемоги в них цими перевізниками подавалися сфальшовані дані. Зокрема, невірно вказувалися державні номери та пасажиромісткість автобусів, період оновлення автобусного парку та інформація щодо екологічності машин. Також на конкурс заявлялися одні автобуси, а документи підкладалися на зовсім інші, - розповів Усов.

Для запобігання провокаціям, незаконним силовим діям і щоб уникнути фізичного знищення або викрадення перевізниками-порушниками документів, за якими аудит триває, Комунальна служба перевезень уклала договір із Муніципальною вартою та посилила охорону, зазначають у КМДА.

Маршруточна мафія в столиці та загалом в країні досі має великий вплив. Це неприпустимо. Мерія Києва готова робити абсолютно все від нас залежне, щоби навести лад, але ми вкотре звертаємо увагу суспільства, що контроль за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту покладений в першу чергу на Державну службу України з безпеки на транспорті та органи Національної поліції. Ми сьогодні публічно звертаємося до Міністерства інфраструктури України та Міністерства внутрішніх справ з ініціативою проведення спільних заходів контролю перевізників у столиці, - наведено слова заступника голови адміністрації.

Як повідомлялося, Київські ярмарки працюватимуть за новими правилами.

Також відомо, що у столиці замовили понад 600 тис. спецперепусток у громадський транспорт на випадок локдауну.

Крім цього, голова "слуг" Корнієнко розповів про плани влади щодо Кличка.

КМДА пасажирські перевезення маршрутки влада провокація

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