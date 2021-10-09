Голова "слуг" Корнієнко розповів про плани влади щодо Кличка
Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів про плани влади щодо київського міського голови Віталія Кличка
Як передає RegioNews, деталі Корнієнко розповів в інтерв'ю "Лівому берегу".
Так, згідно з новим законом про столицю, який мають прийняти у Раді ще до кінця 2021 року, посади міського голови та очільника КМДА мають розподілити. Кличку при цьому залишать лише посаду мера.
У Віталія Володимировича така доля - побути мером з оновленим законом про Київ", - зазначив він.
За словами Корнієнко, окремо буде глава КМДА, який не буде виконавчою владою. І у нього буде всього дві функції.
"Перша - координація взаємодії виконкому з центральними органами виконавчої влади. Друга функція - це нагляд, "турботливий", згідно з Європейською хартією про місцеве самоврядування", - додав голова "слуг".
Окрім того, Корнієнко заявив, що влада не боїться Кличка, як конкурента, адже в нього немає національного масштабу.
Нагадаємо, колишній спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков не виключає, що наступним можуть звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.