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09 жовтня 2021, 18:22 2157

Голова "слуг" Корнієнко розповів про плани влади щодо Кличка

09 жовтня 2021, 18:22 2157
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Фото: з відкритих джерел
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Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів про плани влади щодо київського міського голови Віталія Кличка

Як передає RegioNews, деталі Корнієнко розповів в інтерв'ю "Лівому берегу".

Так, згідно з новим законом про столицю, який мають прийняти у Раді ще до кінця 2021 року, посади міського голови та очільника КМДА мають розподілити. Кличку при цьому залишать лише посаду мера.

У Віталія Володимировича така доля - побути мером з оновленим законом про Київ", - зазначив він.

За словами Корнієнко, окремо буде глава КМДА, який не буде виконавчою владою. І у нього буде всього дві функції.

"Перша - координація взаємодії виконкому з центральними органами виконавчої влади. Друга функція - це нагляд, "турботливий", згідно з Європейською хартією про місцеве самоврядування", - додав голова "слуг".

Окрім того, Корнієнко заявив, що влада не боїться Кличка, як конкурента, адже в нього немає національного масштабу.

Нагадаємо, колишній спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков не виключає, що наступним можуть звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Віталій Кличко КМДА мер закон Олександр Корнієнко

 
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