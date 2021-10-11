Київські ярмарки працюватимуть за новими правилами

Нові правила роботи ярмарків в Києві запровадили, аби нівелювати корупційні ризики. Відповідати за їх проведення у столиці буде одне комунальне підприємство

Перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба та голова Постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин ініціювали зміни в роботі столичних ярмарків. Відтепер всі договори між підприємцями та київською адміністрацією будуть підписані напряму, без посередників.

Раніше питаннями організації виїзних ярмарків опікувалися одразу чотири комунальні підприємства. Часто своє право на проведення та організаційні питання вони передавали попередникам - ФОПам, що і заключали договори з підприємцями. За словами міської влади це сприяло фінансовим втратам та могло нести корупційні ризики. Відтепер відповідати за організацію таких заходів буде комунальне підприємство "Київська спадщина".

"Корупцію в Києві потрібно докорінно знищувати. Всі ярмарки мають проводитися при прямій комунікації з міською владою, без посередників. Тоді можна говорити про контроль та якість надання послуг. Від цього рішення виграють всі – і підприємці, адже перевага надається виробникам, і споживачі, що отримують якісну продукцію за нижчими цінами, ніж в торговельних мережах. А міський бюджет наповнюється від сплати податків",- стверджує голова Постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

Рішення про передачу організації ярмаркових заходів в 9 районах міста вже показало результати. Місто звітує про значно менші витрати на оплату праці, збільшення доходу від організації заходів, акцентується увага на вчасному прибиранні сміття після проведення ярмарків та роботі мобільних вбиральнь. Крім того, зараз в розробці впровадження єдиного архетипу торгових наметів для усіх учасників, аби вони естетичного та охайно виглядали в місті. Міська влада гарантує дотримання усіх карантинних норм та постійний контроль з боку Держспоживслужби якості продукції на ярмарках столиці.