Правоохоронці прийшли з обшуками до ще одного департаменту КМДА: вручають підозри

Прокуратура Києва

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За версією слідства, посадові особи комунального підприємства "Спортивний комплекс", яке підпорядковується департаменту молоді та спорту КМДА, на підставі укладених договорів безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунки підрядних організацій за виконані роботи з капітального ремонту стадіону, фактично надані за завищеними цінами і не в повному обсязі. Дії чиновників завдали збитків територіальній громаді на суму понад 700 тисяч гривень.

"Під час обшуку виявлено та вилучено документи про проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства з приватним товариством. Вони будуть відправлені на експертизу", - зазначається у повідомленні

В ході обшуку двом інженерам технічного нагляду повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Також планується вручення підозри третій особі - представнику підрядної організації.

Нагадаємо, що у вересні прокуратура провела обшук у Департамені охорони здоров’я КМДА у справі про розкрадання на закупівлях ліків для онкохворих