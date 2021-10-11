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11 октября 2021, 18:30 16

Столичные власти расторгли договоры на 21-м автобусном маршруте

11 октября 2021, 18:30 16
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Фото из открытых источников
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Киев расторг договоры на 21 автобусном маршруте, убирает с улиц более 170 маршруток с поддельными документами

Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на замглавы администрации Константина Усова, передает RegioNews.

Департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации (КГГА) разорвал с двумя перевозчиками договоры на обслуживание 21 городского маршрута общего пользования.

По словам Усова, учитывая это, город готовится к "бурной реакции" со стороны устраненных перевозчиков.

На соответствующие маршруты будут направлены компенсаторные силы коммунального "Киевпастранса", а также других перевозчиков. Бесперебойность работы общественного транспорта является приоритетом, любые попытки маршруточной мафии саботировать перевозки киевлян лишь заставят мэрию действовать более решительно, - приводит слова Усова пресс-служба.

В КГГА отмечают, что решение о расторжении договоров на маршрутах, на которых в целом осуществляют перевозки 172 автобуса, принято 6 октября по итогам проверки документов в рамках аудита со стороны департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. Аудит, который продолжается до сих пор, был инициирован по поручению мэра Киева после того, как в июле из-за потери доверия был уволен весь предыдущий состав коммунальной службы перевозок.

Проверка выявила, что на предыдущие конкурсы ради победы в них этими перевозчиками подавались сфальсифицированные данные. В частности, неверно указывались государственные номера и пассажировместимость автобусов, период обновления автобусного парка и информация об экологичности машин. Также на конкурс заявлялись одни автобусы, а документы подкладывались на совсем другие, - рассказал Усов.

Для предотвращения провокаций, незаконным силовым действиям и чтобы избежать физического уничтожения или похищения перевозчиками-нарушителями документов, по которым аудит продолжается, Коммунальная служба перевозок заключила договор с Муниципальной стражей и усилила охрану, отмечают в КГГА.

Маршруточная мафия в столице и в целом в стране до сих пор имеет большое влияние. Это недопустимо. Мэрия Киева готова делать абсолютно все от нас зависящее, чтобы навести порядок, но мы в очередной раз обращаем внимание общества, что контроль за соблюдением законодательства в сфере автомобильного транспорта возложен в первую очередь на государственную службу Украины по безопасности на транспорте и органы Национальной полиции. Мы сегодня публично обращаемся к Министерству инфраструктуры Украины и Министерству внутренних дел с инициативой проведения совместных мероприятий контроля перевозчиков в столице, - приведены слова заместителя главы администрации.

Как сообщалось, Киевские ярмарки будут работать по новым правилам.

Также известно, что в столице заказали более 600 тыс. спецпропусков в общественном транспорте на случай локдауну.

Кроме этого, глава "слуг" Корниенко рассказал о планах власти относительно Кличко.

КГГА пассажирские перевозки маршрутки власть провокация

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