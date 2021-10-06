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06 жовтня 2021, 13:25 2

У переговорах з місією МВФ обговорюють фіскальні ризики через високу ціну на газ – Марченко

06 жовтня 2021, 13:25 2
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Фото з відкритих джерел
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У переговорах з місією МВФ виникло питання фіскальних ризиків у зв'язку з високою ціною на газ. Цей момент вимагає додаткових консультацій

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, передає RegioNews з посиланням на інтерв'ю РБК-Україна.

Фонд цікавить, як високі ціни на газ можуть відбитися на фіскальній частині бюджету в нинішньому році, а також на компаніях, які перебувають у державній власності, - зазначив він.

У МВФ, за словами Марченка, розуміють, що безпосередньо прямих бюджетних втрат може і не бути.

Але можливі непрямі втрати у зв'язку з фінансовим станом компаній, які пов'язані з цим ринком, і тим, як буде проходити опалювальний сезон на місцях, тут є поле для дискусій, - упевнений міністр.

Крім того, за словами Марченка, також є питання по частині Міністерства фінансів, які вимагають уточнення в частині бюджету на 2022 рік. Але вони, як запевнив міністр, некритичні для нинішнього перегляду програми МВФ.

Як повідомлялося, в НБУ стверджують, що з МВФ ведуться перемовини про розширення та продовження програми на 6-9 місяців.

Також у Мінфіні сподіваються, що інфляція в Україні не перевищить 10%.

МВФ перемовини газ ціна бюджет Сергій Марченко Мінфин

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