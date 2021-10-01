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01 жовтня 2021, 16:34 2

Запас газу в українських підземних сховищах утричі менший, ніж у цей період минулоріч

01 жовтня 2021, 16:34 2
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Фото з відкритих джерел
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Обсяг природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 1 жовтня 2021 року досяг 18,7 млрд куб. м газу. Це на 33% менше, ніж на цю ж дату минулого року (27,9 млрд куб. м)

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансгазу", передає RegioNews.

У прес-службі нагадали, що середній рівень наповнення газосховищ на початку опалювальних сезонів з 2011 по 2019 роки сягав 17,9 млрд куб. м, а мінімальний опускався до 14,5 млрд куб. м у 2016-му.

Наразі Оператор газосховищ продовжує закачування газу до ПСГ. Тривалість періоду закачування у жовтні залежатиме від погодних умов та температури повітря в Україні, - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, протягом вересня 2021 року до підземних газосховищ України надійшло 0,7 млрд куб. м природного газу. Усього від початку цьогорічного сезону закачування до ПСГ надійшло 3,6 млрд куб. м газу.

Станом на 1 жовтня 2021 року іноземні замовники послуг зберігають у режимі "митний склад" 2,8 млрд куб. м газу. Це у 3,5 раза менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у short haul режимі накопичено 2,3 млрд куб. м. Компанії-резиденти зберігають в режимі "митний склад" 0,8 млрд куб. м. Із них обсяг газу, закачаного до ПСГ в режимі short haul, дорівнює 0,7 млрд куб. м. Шорт-хол (short-haul) – це особлива послуга, що з 1 січня 2020 року дозволяє отримувати знижку на транспортування між визначеними міждержавними точками входу та виходу.

Як повідомлялося, мери міст запропонували Кабміну план, як не допустити зриву опалювального сезону.

Також 6 вересня "Укренерго" відзначав дуже низькі запаси вугілля на складах ТЕС.

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