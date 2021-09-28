У Мінфіні розповіли, наскільки збільшаться зарплати військових у 2022 році

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Проєкт бюджету на 2022 рік передбачає підвищення зарплат військовослужбовців на 10%

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю заступника міністра фінансів Дениса Улютіна novyny.live

"Другий пріоритетний напрямок — видатки на сектор безпеки та оборони — 319,4 млрд грн. або 5,95 % ВВП. Більшу їх половину спрямують на Міністерство оборони і цей показник є найвищим за останні 4 роки. Ми передбачили зростання грошового забезпечення військовослужбовців наступного року на 10 %", - зазначив чиновник

Раніше представниця комітету з питань нацбезпеки та оборони Ірина Верещук повідомила, що зарплати військовим у середньому зростуть на 60%. Разом з тим, проєкт бюджету 2022 передбачає зростання видатків на Міноборони на 10%.

Нагадаємо, що 21 вересня Мінфін представив у парламенті проєкт бюджету 2022. Розгляд документ у першому читанні, згідно до бюджетного кодексу має відбутися наприкінці жовтня