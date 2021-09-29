14:02  29 вересня
Кабмін виділив майже 400 млн гривень на забезпечення COVID-лікарень киснем
09:02  29 вересня
Зеленський має ветувати закон "про олігархів" для виправлення колізії у ньому - Разумков
08:09  29 вересня
Доба на Донбасі: вогнепальні поранення отримали двоє військовослужбовців ООС
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2021, 10:29 8

З МВФ ведуться перемовини про розширення та продовження програми на 6-9 місяців – НБУ

29 вересня 2021, 10:29 8
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська сторона веде переговори з Міжнародним валютним фондом про розширення та продовження програми на 6-9 місяців. Мова про об'єднання траншів поки не йде

Про це розповів заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій в інтерв'ю РБК-Україна, передає RegioNews.

За його словами, пока важко сказати, яке рішення буде ухвалено, оскільки це ще предмет дискусій.

Ми вважаємо за доцільне розглянути можливість продовження програми на 6-9 місяців. Розмову про об'єднання траншів поки не ведемо. Якщо буде продовжена програма, то транші реалізовуватимуться вже у новому периметрі, - заявив Гелетій.

Питання, як пояснив він, буде ще обговорюватися упродовж роботи місії, яка розпочалася у режимі онлайн минулого тижня.

Ми розуміємо, що для нас вкрай важливим є продовження та збереження ефективної співпраці з МВФ. Це є бенчмарком для інших міжнародних інвесторів та фінансових організацій, - додав він.

Як повідомлялося, очільник НБУ не виключає, що МВФ змінить суму траншів для України.

Також у Зеленського сподіваються на два транші від МВФ до кінця року.

миссия НБУ МВФ финансы Транш

За вісім місяців року дефіцит Пенсійного фонду сягнув 12 млрд грн
26 вересня 2021, 14:40
Єврокомісія виділила 600 млн євро для України - Зеленський
15 вересня 2021, 10:36
Україна наприкінці листопада - початку грудня отримає черговий транш МВФ - прем'єр
14 вересня 2021, 11:53
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram