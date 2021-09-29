З МВФ ведуться перемовини про розширення та продовження програми на 6-9 місяців – НБУ
Українська сторона веде переговори з Міжнародним валютним фондом про розширення та продовження програми на 6-9 місяців. Мова про об'єднання траншів поки не йде
Про це розповів заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій в інтерв'ю РБК-Україна, передає RegioNews.
За його словами, пока важко сказати, яке рішення буде ухвалено, оскільки це ще предмет дискусій.
Ми вважаємо за доцільне розглянути можливість продовження програми на 6-9 місяців. Розмову про об'єднання траншів поки не ведемо. Якщо буде продовжена програма, то транші реалізовуватимуться вже у новому периметрі, - заявив Гелетій.
Питання, як пояснив він, буде ще обговорюватися упродовж роботи місії, яка розпочалася у режимі онлайн минулого тижня.
Ми розуміємо, що для нас вкрай важливим є продовження та збереження ефективної співпраці з МВФ. Це є бенчмарком для інших міжнародних інвесторів та фінансових організацій, - додав він.
Як повідомлялося, очільник НБУ не виключає, що МВФ змінить суму траншів для України.