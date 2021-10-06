В переговорах с миссией МВФ обсуждают фискальные риски из-за высокой цены на газ - Марченко

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В переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Этот момент требует дополнительных консультаций

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает RegioNews со ссылкой на интервью РБК-Украина.

Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности, - отметил он.

В МВФ, по словам Марченко, понимают, что непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть.

Но возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, которые связаны с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах, здесь есть поле для дискуссий, - уверен министр.

Кроме того, по словам Марченко, также есть вопросы по части Министерства финансов, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год. Но они, как заверил министр, некритичны для нынешнего пересмотра программы МВФ.

Как сообщалось, в НБУ утверждают, что с МВФ ведутся переговоры о расширении и продлении программы на 6-9 месяцев.