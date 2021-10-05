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05 жовтня 2021, 11:42 69

Україна не планує напряму купувати газ у Росії - прем'єр

05 жовтня 2021, 11:42 69
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з відкритих джерел
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Україна не планує переговорів з Росією про пряме постачання природного газу. У підземних сховищах достатньо газу для проходження опалювального сезону

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю очільника уряду виданню lb.ua

"Такі переговори не плануються", - сказав він.

Прем'єр нагадав, що в підземних сховищах газу України знаходиться понад 18,5 млрд кубометрів газу.

"З імовірністю 100% газ, що знаходиться в Україні, тут і буде використаний. Частина газу закуповувалася за ціною 3-4 грн. Частина зараз закачується вже дорого - по 18 грн. Частина - це власний видобуток. Цей мікс дозволяє утримати до весни ціну, яка встановлена в контракті. Це також було прораховано "Нафтогазом", - сказав він.

Очільник уряду переконаний, що газу у "підземках" вистачить до кінця опалювального сезону.

"В принципі, Україна станом на кінець позаминулого тижня на 90% готова до опалювального сезону", - додав він.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про готовність Кремля до переговорів про продаж Україні природного газу безпосередньо.

газ

 
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