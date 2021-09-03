У Мінфіні сподіваються, що інфляція в Україні не перевищить 10%

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Про це сказав очільник Мінфіну Сергій Марченко під час Українського фінансового форуму, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Є сподівання, що вдасться утримати інфляцію в рамках 10%, не перевищуючи 10%, - сказав він

Згідно з даними Держстату, інфляція за підсумками липня 2021 року в Україні зросла до 10,2% у річному вимірі, тоді як у червні цей показник був на рівні 9,5%. Водночас НБУ очікує, що за підсумками третього кварталу інфляція сягне піку цього року на рівні 11,2%.

Коментуючи погіршення очікувань низки інвестиційних банків щодо зростання економіки України, міністр зазначив, що ці прогнози базуються на показниках зростання ВВП у другому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Поки що складно оцінювати кінець року, тому що основні капітальні інвестиції та видатки плануються на третій-четвертий квартал, - сказав Марченко.

За його словами, ситуація буде покращуватися, про що свідчить постійне зростання роздрібного товарообігу, а також потенціал зростання будівельної галузі.

Ми до кінця року очікуємо стабільної ситуації і щодо держфінансів, і в економіці, без різких шоків. Я думаю, що 4% ВВП зростання цього року у нас буде, - підсумував Марченко.

Як повідомлялося, інфляція в Україні встановила трирічний рекорд.

Раніше стало відомо, що в НБУ очікують, що інфляція в 2021 році зросте майже до 10%.