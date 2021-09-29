Шмигаль запевняє, що в опалювальний сезон "тарифи залишатимуться стабільними"

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На засіданні уряду підсумували, що підготовка до опалювального сезону — на фінішній прямій, Тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена

Про це повідомив прем’єрміністр Денис Шмигаль за результатами засідання уряду у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Готовність об’єктів загалом по країні становить понад 90%, а деякі міста готові практично на 100%. У підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, що більше показників 2017 та 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива абсолютно достатньо, - написав Шмигаль.

Він додав, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена.

Також з 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижено до 1,44 грн за кВт/год для 80% українських родин, - додав глава уряду.

Шмигаль також повідомив, що доручив Міністру енергетики Герману Галущенку "щоденно інформувати суспільство" про стан підготовки до осінньо-зимового періоду й проблемні питання.

Як повідомлялося, у Кривому Розі назвали можливий новий тариф на опалення.

Тим часом мер Черкас залишив вартість опалення на нинішньому рівні, однак не виключив підвищення тарифу.