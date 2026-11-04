00:35  04 листопада
Відомий український актор мобілізувався до ЗСУ
00:55  04 листопада
Акторка Ірина Сопонару вирішила виїхати з Києва
01:35  04 листопада
Співачка Камалія заявила про спробу отруєння та пограбування
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2026, 07:36

У Києві уламки дрона впали поблизу будинку

04 листопада 2026, 07:36
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вранці 4 листопада ворог здійснив атаку на Київ

Про це повідомили в Київській МВА, передає RegioNews.

У Деснянському районі столиці уламки БпЛА впали на відкритій території поблизу приватного будинку.

Інформацію про можливі пошкодження та постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, зранку 4 листопада російські війська завдали удару по підприємству у Дніпрі. Дістали поранення двоє чоловіків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ війна обстріли безпілотники наслідки
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
59 зниклих безвісти: у Комишувасі триває пошук людей після удару РФ
04 листопада 2026, 08:46
Росіяни 25 разів обстріляли Сумщину: поранена 69-річна жінка
04 листопада 2026, 08:29
Погрожує зброєю та блокує обшук: НАБУ заявило про інцидент із посадовцем СБУ
04 листопада 2026, 08:16
Переговори у Брюсселі та Вашингтоні: що обговорюватимуть і чого очікувати Україні
04 листопада 2026, 07:59
Намагалися отруїти пенсіонерку заради квартири: у Києві викрили групу шахраїв
04 листопада 2026, 07:56
Росіяни атакували Тернопільщину: пошкоджений енергооб'єкт
04 листопада 2026, 07:49
Двоє людей загинули, ще троє поранені через російські атаки на Запоріжжя та район
04 листопада 2026, 07:40
Бійці ЗСУ ліквідували за добу майже 2200 російських окупантів
04 листопада 2026, 07:24
Трамп заговорив про готовність України та Росії завершити війну
04 листопада 2026, 07:22
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Михайло Шнайдер
Всі блоги »