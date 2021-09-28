12:28  28 вересня
На Одещині від коронавірусу померло подружжя з різницею у 30 хвилин
13:58  28 вересня
З'явилися подробиці ДТП на Миколаївщині, у якій загинули четверо людей
17:45  28 вересня
На Донбасі бойовики 7 разів порушили "тишу", двох бійців ООС поранено
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2021, 17:42 16

В уряді розповіли, яким буде середній розмір субсидії цієї зими

28 вересня 2021, 17:42 16
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

В опалювальному сезоні 2021-2022 років середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг складе близько двох тисяч гривень

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час пресконференція, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

"Ми ретельно проаналізували, як змінилося споживання комунальних послуг, тарифи, доходи людей, і за результатами аналізу очікуємо, що середній розмір субсидії у 2021-2022 опалювальному сезоні складе близько 2 тис.грн", - сказала міністр.

Вона зазначила, що при зростанні тарифів на комунальні послуги розмір субсидії для одержувачів буде переглянутий автоматично.

Нагадаємо, що у липні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 1,2 млн громадян, а її середній розмір збільшився у порівнянні з червнем на 3,2% і склав 320,80 грн.

Україна гроші субсидія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua