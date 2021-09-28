В уряді розповіли, яким буде середній розмір субсидії цієї зими

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В опалювальному сезоні 2021-2022 років середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг складе близько двох тисяч гривень

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час пресконференція, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

"Ми ретельно проаналізували, як змінилося споживання комунальних послуг, тарифи, доходи людей, і за результатами аналізу очікуємо, що середній розмір субсидії у 2021-2022 опалювальному сезоні складе близько 2 тис.грн", - сказала міністр.

Вона зазначила, що при зростанні тарифів на комунальні послуги розмір субсидії для одержувачів буде переглянутий автоматично.

Нагадаємо, що у липні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 1,2 млн громадян, а її середній розмір збільшився у порівнянні з червнем на 3,2% і склав 320,80 грн.