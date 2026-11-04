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Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 597 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 2180 російських загарбників, один танк, сім бронемашин, 39 артсистем, два засоби ППО, а також 408 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 04.11.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу та протиповітряної оборони в Ростовській області РФ. Зокрема, уражено комбінат "Каменський", який залучений до виробництва ракет.