Мер Черкас залишив вартість опалення на нинішньому рівні, однак не виключив підвищення тарифу
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренкло не підписав рішення виконкому про підняття тарифу на тепло для користувачів КП "Черкаситеплокомуненерго" і, серед іншого, для населення
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Черкаської міської ради.
Водночас він наголосив на необхідності вирішити питання щодо вартості газу для теплокомуненерго, бо інакше тарифи на тепло доведеться підвищити.
"Я розраховую, що Кабмін втрутиться в ситуацію, тому що з нинішньою ціною на газ ми поховаємо наші комунальні підприємства за цей опалювальний сезон. Я запрошений на Конгрес місцевих і регіональних влад, який відбуватиметься в цей четвер під головуванням Президента України. Сподіваюсь, що за його сприяння це питання буде вирішено. І ми не будемо підвищувати тарифи, лишивши їх на тому ж рівні",- сказав Бондаренко.
28 вересня виконком Черкаської міської ради ухвалив рішення про підвищення тарифів на тепло. Для споживачів тепла ціна мала бути вищою в середньому на 200 гривень за місяць. Виконком пояснював свою позицію подорожчанням газу й води.