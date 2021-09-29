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29 вересня 2021, 10:54 284

Мер Черкас залишив вартість опалення на нинішньому рівні, однак не виключив підвищення тарифу

29 вересня 2021, 10:54 284
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з відкритих джерел
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Міський голова Черкас Анатолій Бондаренкло не підписав рішення виконкому про підняття тарифу на тепло для користувачів КП "Черкаситеплокомуненерго" і, серед іншого, для населення

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Черкаської міської ради.

Водночас він наголосив на необхідності вирішити питання щодо вартості газу для теплокомуненерго, бо інакше тарифи на тепло доведеться підвищити.

"Я розраховую, що Кабмін втрутиться в ситуацію, тому що з нинішньою ціною на газ ми поховаємо наші комунальні підприємства за цей опалювальний сезон. Я запрошений на Конгрес місцевих і регіональних влад, який відбуватиметься в цей четвер під головуванням Президента України. Сподіваюсь, що за його сприяння це питання буде вирішено. І ми не будемо підвищувати тарифи, лишивши їх на тому ж рівні",- сказав Бондаренко.

28 вересня виконком Черкаської міської ради ухвалив рішення про підвищення тарифів на тепло. Для споживачів тепла ціна мала бути вищою в середньому на 200 гривень за місяць. Виконком пояснював свою позицію подорожчанням газу й води.

тепло тарифи Черкаси комунальні підприємства комунальні послуги

 
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