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28 вересня 2021, 15:49 352

Тарифи на опаленння для населення не повинні підвищуватися - Мінрегіон

28 вересня 2021, 15:49 352
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з відкритих джерел
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Підготовка до опалювального сезону йде за планом, а тарифи на тепло для населення мають залишитися на торішньому рівні

Як передає RegioNews про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр розвитку громад Олексій Чернишов.

За його словами, наразі понад 90% мереж та підприємств готові до опалювального сезону.

"Хочу повідомити, що українці не мають переживати з цього приводу. Технічна підготовка до опалювального сезону йде за планом, все штатно, вже підготовлено понад 90% всіх відповідних підприємств і мереж у цьому відношенні, все буде добре. Що стосується цін на газ, ми бачимо, що відбувається у світи наразі", - наголосив він.

Говорячи про вартість опалення для населення, Олексій Чернишов зауважив, що "тарифи для населення не мають підвищуватися в цьому опалювальному сезоні, і мають залишатися на рівні, який застосовувався в попередньому".

Нагадаємо, що виконавчий комітет Черкаської міської ради на засіданні 28 вересня вирішив підвищити ціни на теплопостачання в середньому на 200 гривень для побутових споживачів.

До цього про підвищення тарифів на опалення заявили, серед іншого у Києві. Натомість На Вінничині тарифи на тепло для населення не змінили, однак підвищили їх для бюджетних організацій.

газ тарифи Мінрегіон опалювальний сезон

 
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