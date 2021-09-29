У Кривому Розі назвали можливий новий тариф на опалення

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На сесії міськради Кривого Рогу директор департаменту розвитку інфраструктури міста Іван Карий розповів про можливий новий тариф на теплопостачання

За його словами, підприємства теплопостачання вже уклали договори на поставку газу для забезпечення опалювального сезону, повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Дніпро

Говорячи про вартість опалення, чинонвик зазначив, що комунальне підприємство "Кріворіжтепломережа" та державного підприємства "Кріворіжтеплоцентраль" заклали прогнозні показники тарифу на послуги теплопостачання на рівні 5,46 тис. гривень за гігакалорію. Він пояснив, що газ було придбано за ціною 24+ тис. гривень за кубічний метр.

Нагадаємо, що виконком Черкаської міськради вирішив підвищити вартість опалення у місті на 200 гривень. Однак мер Черкас Анатолій Бондаренко наразі не підписав це рішення, однак не виключив перегляд тарифу.