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04 листопада 2026, 07:22

Трамп заговорив про готовність України та Росії завершити війну

04 листопада 2026, 07:22
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Фото: Mandel NGAN / AFP
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Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю висловив оптимізм щодо просування мирних переговорів між Україною та Росією

Про це пише "Українська правда" із посиланням на Financial Times, передає RegioNews.

За його словами, обидві сторони нібито вже готові перейти до домовленостей про припинення війни.

"Я думаю, що обидві сторони вже готові сказати: "Давайте домовимося"", – заявив Трамп.

Водночас, як зазначає Financial Times, українські переговорники не поділяють оптимізму американського президента щодо перспектив переговорного процесу.

Також Трамп прокоментував ситуацію навколо Ірану, заявивши, що не вважає конфлікт із ним війною такого масштабу, як війна Росії проти України чи Перша та Друга світові війни.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував проведення 10-11 листопада переговорів між Україною та Росією на робочому рівні. Зустріч має відбутися в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

Як відомо, раніше Володимир Зеленський заявив про готовність провести тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом та правителем РФ Володимиром Путіним у Туреччині.

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