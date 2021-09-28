В Україні хочуть запровадити нову схему розрахунків за газ

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Кабінет міністрів затвердив основні напрями діяльності НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік, згідно з якими планується запровадити схему, за якою населення платитиме кожного місяця 1/12 від річного споживання

Як пише RegioNews, про це йдеться у постанові від 27 вересня 2021 р. №1011, оприлюдненій на Урядовому порталі.

Одним з пунктів визначено "сприяння переходу на нову модель розрахунків побутових споживачів за природний газ, коли кожного місяця такий споживач сплачує 1/12 від очікуваної річної вартості спожитого газу, розрахованої відповідно до профілю споживання".

Крім того, планується створення балансуючих груп для постачальників природного газу побутовим споживачам, учасники яких можуть придбавати газ у НАК "Нафтогаз України" в обсягах, достатніх для покриття відборів побутових споживачів, на недискримінаційних (рівних) умовах та за фіксованою ціною на період до 1 травня 2022 року.

Нагадаємо, раніше у НАК "Нафтогаз" озвучили ціну газу для населення до кінця опалювального сезону.