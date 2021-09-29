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29 сентября 2021, 14:15 6

Шмыгаль уверяет, что в отопительный сезон "тарифы будут оставаться стабильными"

29 сентября 2021, 14:15 6
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Фото из открытых источников
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На заседании правительства подытожили, что подготовка к отопительному сезону - на финишной прямой, тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания правительства в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Готовность объектов в целом по стране составляет более 90%, а некоторые города готовы практически на 100%. В подземных хранилищах накоплено 18,8 млрд кубических метров газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Средств для дальнейшей закупки голубого топлива абсолютно достаточно, - написал Шмыгаль.

Он добавил, что тарифы будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена.

Также с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт/ч для 80% украинских семей, - добавил глава правительства.

Шмыгаль также сообщил, что поручил Министру энергетики Герману Галущенку "ежедневно информировать общество" о состоянии подготовки к осенне-зимнему периоду и проблемных вопросах.

Как сообщалось, в Кривом Роге назвали возможный новый тариф на отопление.

Между тем мэр Черкасс оставил стоимость отопления на нынешнем уровне, однако не исключил повышения тарифа.

Раньше в правительстве рассказали, каким будет средний размер субсидии этой зимой.

правительство Кабмин Денис Шмыгаль тарифы отопительный сезон

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