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Кабмін виділив майже 400 млн гривень на забезпечення COVID-лікарень киснем
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29 вересня 2021, 14:02 28

Кабмін виділив майже 400 млн гривень на забезпечення COVID-лікарень киснем

29 вересня 2021, 14:02 28
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Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України виділив 395 мільйон гривень на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 29 вересня, передає RegioNews.

Враховуючи швидке поширення COVID-19 та збільшення навантаження на лікарні. Сьогодні ми ухвалили рішення про перерозподіл 395 млн грн на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням", - повідомив він.

Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тисяч ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові зросла кількість хворих на коронавірус: зараз у місті зайняті 90% ліжок для хворих на COVID-19 в опорних лікарнях міста.

коронавірус Кабмін финансирование бюджет лікарні

 
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