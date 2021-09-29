Кабмін виділив майже 400 млн гривень на забезпечення COVID-лікарень киснем

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Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 29 вересня, передає RegioNews.

Враховуючи швидке поширення COVID-19 та збільшення навантаження на лікарні. Сьогодні ми ухвалили рішення про перерозподіл 395 млн грн на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням", - повідомив він.

Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тисяч ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові зросла кількість хворих на коронавірус: зараз у місті зайняті 90% ліжок для хворих на COVID-19 в опорних лікарнях міста.