Єврокомісія виділила 600 млн євро для України - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський вітає рішення Європейської комісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро

Як передає RegioNews, про це Зеленський написав у Twitter.

Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний ЄС, Урсулі фон дер Ляйєн, Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти можуть бути отримані Україною наприкінці жовтня.

Нагадаємо, що наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна перебуває на вирішальній стадії переговорів з Міжнародним валютним фондом про отримання нового траншу кредиту.