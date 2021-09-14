Україна наприкінці листопада - початку грудня отримає черговий транш МВФ - прем'єр

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що Україна наприкінці листопада – початок грудня отримає черговий транш МВФ в розмірі 750 мільйонів доларів

Як передає RegioNews про це він заявив під час прес-конференції

За його словами, найближчим часом Україну відвідає чергова місія МВФ

"Швидше за все це буде віртуальна місія, оскільки епідемічна ситуація погіршується", - зауважив керівник уряду

Очільник уряду впевнений, що місія МВФ буде успішною, оскільки виконано усі попередні умови.

На уточнююче питання журналістів щодо дати траншу та його розміру, Денис Шмигаль зауважив, що це буде наприкінці листопада – початок грудня, а його розмір 750 мільйонів доларів.

Крім цього, за словами прем'єра восени Україна також може отримати черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 600 мільйонів євро.