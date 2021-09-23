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23 вересня 2021, 21:44 31

У Зеленського сподіваються на два транші від МВФ до кінця року

23 вересня 2021, 21:44 31
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Фото з відкритих джерел
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Міжнародний валютний фонд надасть Україні два транші до кінця поточного року

Про це заявив радник президента України Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Ми очікуємо, що ми отримаємо 750 млн доларів відразу після засідання Ради директорів МВФ. І ми також очікуємо, що співпрацю по цій програмі буде продовжено і ще до кінця року ми отримаємо додаткові кошти, — сказав він.

Як повідомлялося, у середині вересня прем'єр стверджував, що Україна наприкінці листопада - початку грудня отримає черговий транш МВФ.

Також НБУ прогнозує сповільнення інфляції до кінця року.

МВФ Транш гроші радник

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