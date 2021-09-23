У Зеленського сподіваються на два транші від МВФ до кінця року
Міжнародний валютний фонд надасть Україні два транші до кінця поточного року
Про це заявив радник президента України Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.
Ми очікуємо, що ми отримаємо 750 млн доларів відразу після засідання Ради директорів МВФ. І ми також очікуємо, що співпрацю по цій програмі буде продовжено і ще до кінця року ми отримаємо додаткові кошти, — сказав він.
Як повідомлялося, у середині вересня прем'єр стверджував, що Україна наприкінці листопада - початку грудня отримає черговий транш МВФ.
Також НБУ прогнозує сповільнення інфляції до кінця року.
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