У Зеленського сподіваються на два транші від МВФ до кінця року

Про це заявив радник президента України Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Ми очікуємо, що ми отримаємо 750 млн доларів відразу після засідання Ради директорів МВФ. І ми також очікуємо, що співпрацю по цій програмі буде продовжено і ще до кінця року ми отримаємо додаткові кошти, — сказав він.