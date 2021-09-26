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26 вересня 2021, 14:40 405

За вісім місяців року дефіцит Пенсійного фонду сягнув 12 млрд грн

26 вересня 2021, 14:40 405
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Фото з відкритих джерел
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За результатами 8 місяців понадплановий дефіцит Пенсійного фонду, що фінансується за рахунок позичок єдиного казначейського рахунку, досяг за вісім місяців 2021 року 12,1 млрд грн - це максимум за цей рік

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління, передає RegioNews.

Водночас якщо порівнювіати із 2020 роком, то тепершній дефіцит є меншим. Так у минулому році рекорд був у листопаді, тоді ПФ заборгував 18,5 млрд грн, а у серпні його показники були на рівні 16.0 млрд грн.

Як повідомлялося, Україна з 2018 року втратила близько 800 тисяч пенсіонерів.

Раніше Міністр фінансів сказав, що за нинішніх умов молоді не варто розраховувати на пенсію від держави.

Пенсійний фонд дефіцит гроші финансы

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