За вісім місяців року дефіцит Пенсійного фонду сягнув 12 млрд грн

Фото з відкритих джерел

За результатами 8 місяців понадплановий дефіцит Пенсійного фонду, що фінансується за рахунок позичок єдиного казначейського рахунку, досяг за вісім місяців 2021 року 12,1 млрд грн - це максимум за цей рік

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління, передає RegioNews.

Водночас якщо порівнювіати із 2020 роком, то тепершній дефіцит є меншим. Так у минулому році рекорд був у листопаді, тоді ПФ заборгував 18,5 млрд грн, а у серпні його показники були на рівні 16.0 млрд грн.

Як повідомлялося, Україна з 2018 року втратила близько 800 тисяч пенсіонерів.