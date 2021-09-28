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28 вересня 2021, 12:36 130

Очільник НБУ не виключає, що МВФ змінить суму траншів для України

28 вересня 2021, 12:36 130
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з відкритих джерел
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Українська влада під час переговорів з Міжнародним валютним фондом має намір домовитися про продовження програми Stand-By на 6-9 місяців та не виключає перегляду суми траншів

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю голови Національного банку України Кирила Шевченко виданню LB.ua.

"Поточна програма закінчується 8 грудня цього року, і важливо визначитися, що далі. Зараз ми проводимо консультації з МВФ і сподіваємося на рішення про її продовження на 6-9 місяців. Цей термін обумовлений технічною необхідністю - саме стільки часу потрібно для того, щоб пройти всі передбачені програмою перегляди", - зауважив очільник НБУ.

Він нагадав, що з 21 вересня в Україні у віртуальному режимі працює місія МВФ. Згідно з початковим графіком, наступний транш-500 млн спеціальних прав запозичень, що трохи більше 700 млн доларів.

"Однак за результатами переговорів під час місії сума наступних траншів може бути скоригована", - повідомив Шевченко.

Голова НБУ висловив сподівання, що рішення виконавчої ради МВФ стосовно надання позики Україні буде прийнято протягом першого тижня листопада.

Нагадаємо, 21 вересня в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Місія працюватиме в онлайн-режимі. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми, підтримуваної МВФ.

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