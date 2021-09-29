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29 сентября 2021, 10:29 8

С МВФ ведутся переговоры о расширении и продлении программы на 6-9 месяцев – НБУ

29 сентября 2021, 10:29 8
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Фото из открытых источников
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Украинская сторона ведет переговоры с Международным валютным фондом о расширении и продлении программы на 6-9 месяцев. Речь об объединении траншей пока не идет

Об этом рассказал заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий в интервью РБК-Украина, передает RegioNews.

По его словам, пока трудно сказать, какое решение будет принято, поскольку это еще предмет дискуссий.

Мы считаем целесообразным рассмотреть возможность продления программы на 6-9 месяцев. Разговор об объединении траншей пока не ведем. Если будет продолжена программа, то транши будут реализовываться уже в новом периметре, - заявил Гелетий.

Вопрос, как пояснил он, будет еще обсуждаться в течение работы миссии, которая началась в режиме онлайн на прошлой неделе.

Мы понимаем, что для нас крайне важным является продолжение и сохранение эффективного сотрудничества с МВФ. Это является бенчмарком для других международных инвесторов и финансовых организаций, - добавил он.

Как сообщалось, глава НБУ не исключает, что МВФ изменит сумму траншей для Украины.

Также у Зеленского надеются на два транша от МВФ до конца года.

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