С МВФ ведутся переговоры о расширении и продлении программы на 6-9 месяцев – НБУ
Украинская сторона ведет переговоры с Международным валютным фондом о расширении и продлении программы на 6-9 месяцев. Речь об объединении траншей пока не идет
Об этом рассказал заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий в интервью РБК-Украина, передает RegioNews.
По его словам, пока трудно сказать, какое решение будет принято, поскольку это еще предмет дискуссий.
Мы считаем целесообразным рассмотреть возможность продления программы на 6-9 месяцев. Разговор об объединении траншей пока не ведем. Если будет продолжена программа, то транши будут реализовываться уже в новом периметре, - заявил Гелетий.
Вопрос, как пояснил он, будет еще обсуждаться в течение работы миссии, которая началась в режиме онлайн на прошлой неделе.
Мы понимаем, что для нас крайне важным является продолжение и сохранение эффективного сотрудничества с МВФ. Это является бенчмарком для других международных инвесторов и финансовых организаций, - добавил он.
Как сообщалось, глава НБУ не исключает, что МВФ изменит сумму траншей для Украины.