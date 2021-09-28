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28 вересня 2021, 16:52 664

У Мінсоцполітики назвали мінімальну пенсію для людей, старших 70 років, у 2022 році

28 вересня 2021, 16:52 664
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Фото з відкритих джерел
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Міністр соціальної політики України повідомила про підвищення розміру мінімальної пенсії для людей старше 70 років у 2022 році

Про це повідомила Марина Лазебна на прес-конференції у вівторок у Києві, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Наступного року пенсійна виплата для людини віком від 70 років при повному стажі не може бути меншою за 3 тис. грн, - сказала Лазебна

Крім того, вона зазначила, що наразі триває процес проведення комплексної пенсійної реформи. Зокрема, влада має намір відновити справедливість у солідарній системі через законопроект про систему державних гарантій непрацездатних осіб, а також упровадити обов'язкову накопичувальну систему та розвивати добровільні пенсійні накопичення, розповіла Лазебна.

Як повідомлялося, українці отримають доплати до пенсії.

Також нардепи пропонують проводити індексацію пенсій щороку 1 березня.

Тим часом за вісім місяців року дефіцит Пенсійного фонду сягнув 12 млрд грн.

пенсія пенсіонери соціальні виплати Мінсоцполітики Марина Лазебна

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