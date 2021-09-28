У Мінсоцполітики назвали мінімальну пенсію для людей, старших 70 років, у 2022 році
Міністр соціальної політики України повідомила про підвищення розміру мінімальної пенсії для людей старше 70 років у 2022 році
Про це повідомила Марина Лазебна на прес-конференції у вівторок у Києві, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Наступного року пенсійна виплата для людини віком від 70 років при повному стажі не може бути меншою за 3 тис. грн, - сказала Лазебна
Крім того, вона зазначила, що наразі триває процес проведення комплексної пенсійної реформи. Зокрема, влада має намір відновити справедливість у солідарній системі через законопроект про систему державних гарантій непрацездатних осіб, а також упровадити обов'язкову накопичувальну систему та розвивати добровільні пенсійні накопичення, розповіла Лазебна.
Як повідомлялося, українці отримають доплати до пенсії.