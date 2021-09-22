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22 вересня 2021, 17:12

Пенсію і субсидію можна буде оформити через "Дію"

22 вересня 2021, 17:12
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України схвалив зміни до експериментального проєкту про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Тепер послуг, які можна отримати за допомогою "Дії", стало більше

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання уряду.

Уряд затвердив зміни до проєкту щодо реалізації функціоналу першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, який було розпочато у 2020 році.

У межах експериментального проєкту передбачено надання таких послуг, як:

звернення в електронній формі за призначенням пенсій;

звернення в електронній формі за призначенням житлових субсидій;

звернення в електронній формі за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям;

звернення в електронній формі за наданням соціальних послуг;

звернення в електронній формі за призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Документом передбачена можливість отримання зазначених послуг за допомогою порталу "Дія".

Як повідомлялося, розмитнити автомобіль можна буде через "Дію".

Також українці тепер можуть отримати "жовтий" COVID-сертифікат в додатку "Дія".

Окрім цього, у "Дії" відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року.

Дія субсидія пенсія послуги соціальні виплати

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