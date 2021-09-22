Пенсію і субсидію можна буде оформити через "Дію"

Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України схвалив зміни до експериментального проєкту про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Тепер послуг, які можна отримати за допомогою "Дії", стало більше

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання уряду.

Уряд затвердив зміни до проєкту щодо реалізації функціоналу першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, який було розпочато у 2020 році.

У межах експериментального проєкту передбачено надання таких послуг, як:

звернення в електронній формі за призначенням пенсій;

звернення в електронній формі за призначенням житлових субсидій;

звернення в електронній формі за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям;

звернення в електронній формі за наданням соціальних послуг;

звернення в електронній формі за призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Документом передбачена можливість отримання зазначених послуг за допомогою порталу "Дія".

Як повідомлялося, розмитнити автомобіль можна буде через "Дію".