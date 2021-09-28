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28 сентября 2021, 16:52 715

В Минсоцполитики назвали минимальную пенсию для людей старше 70 лет в 2022 году

28 сентября 2021, 16:52 715
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Фото из открытых источников
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Министр социальной политики Украины сообщила о повышении размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет в 2022 году

Об этом сообщила Марина Лазебная на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не может быть меньше 3 тыс. грн, - сказала Лазебная

Кроме того, она отметила, что сейчас идет процесс проведения комплексной пенсионной реформы. В частности, власти намерены восстановить справедливость в солидарной системе через законопроект о системе государственных гарантий нетрудоспособных лиц, а также внедрить обязательную накопительную систему и развивать добровольные пенсионные накопления, рассказала Лазебная.

Как сообщалось, украинцы получат доплаты к пенсии.

Также нардепы предлагают проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.

Между тем за восемь месяцев года дефицит Пенсионного фонда достиг 12 млрд грн.

пенсия пенсионеры социальные выплаты Минсоцполитики Марина Лазебная

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