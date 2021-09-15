Українці отримають доплати до пенсії: коли і скільки
З 1 жовтня 2022 року українським пенсіонерам у віці від 70 до 75 років будуть щомісяця робити доплати в розмірі до 300 гривень
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сьогоднішньому засіданні уряду, пише RegioNews.
"З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановлені щомісячні доплати в сумі до 300 гривень. Це ті категорії громадян, у яких пенсії менше середньої заробітної плати 2020 року", — повідомив Шмигаль.
Нагадаємо раніше повідомлялося, що нардепи пропонують проводити індексацію пенсій щороку 1 березня.
Також повідомлялося, що Мінсоцполітики пропонує у 2022 році у п'ять етапів підвищувати пенсії.
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