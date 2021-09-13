Планується виплата понад 450 млн грн допомоги з безробіття - проєкт постанови Кабміну

Про це йдеться в документі на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), передає RegioNews.

З державного бюджету на допомогу з безробіття пропонують виділити 459,5 млн гривень.

Як зазначається пояснювальній записці до проєкту, механізм надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину було запроваджено у 2020 році з метою підтримки зайнятості осіб, які постраждали внаслідок скорочення економічної діяльності суб'єктів господарювання у зв'язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Водночас у держбюджеті України на 2021 рік не передбачено коштів на надання фінансової допомоги Фонду для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Заборгованість по виплаті допомоги по частковому безробіттю складає 459 537,1 тис. гривень.

Як повідомлялося, наприкінці літа омбудсмен заявила, що страхувальники в Україні не отримують допомогу з часткового безробіття на період карантину.

Разом з тим, відомо, що офіційне безробіття в Україні за рік скоротилося на третину.