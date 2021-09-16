09:01  16 вересня
В Україні за добу більше 5700 нових хворих COVID-19
11:40  16 вересня
У Полтаві на уроці померла школярка
11:59  16 вересня
Бойовики обстріляли Щастя: поранено голову міської військово-цивільної адміністрації
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2021, 14:08 1184

Україна з 2018 року втратила близько 800 тисяч пенсіонерів

16 вересня 2021, 14:08 1184
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні протягом трьох останніх років кількість пенсіонерів зменшилась на 793 692 особи

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь пресслужби Пенсійного фонду на запит APNews

Зазначається, що у 2018 році їх було 11,7 млн, а вже зараз чисельність пенсіонерів становить 10,9 млн.

За даними державного статистичного спостереження, на обліку в органах Пенсійного фонду України перебувало:

станом на 01.01.2018 – 11 725 370 осіб;

станом на 01.01.2019 – 11 470 405 осіб;

станом на 01.01.2020 – 11 334 730 осіб;

станом на 01.01.2021 – 11 130 954 осіб.

Станом на 1 вересня на обліку ПФУ перебувають вже 10 931 678 осіб. Це на майже 200 тис. менше, ніж на початку року.

Найбільше пенсіонерів перебуває на обліку в головних управліннях:

Дніпропетровської області;

Донецької області;

Харківської області;

Києві.

Найменше пенсіонерів у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, що напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 жовтня 2022 року українським пенсіонерам у віці від 70 до 75 років будуть щомісяця робити доплати в розмірі до 300 гривень.

пенсіонери Пенсійний фонд Україна Київ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram