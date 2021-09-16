Україна з 2018 року втратила близько 800 тисяч пенсіонерів

з відкритих джерел

В Україні протягом трьох останніх років кількість пенсіонерів зменшилась на 793 692 особи

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь пресслужби Пенсійного фонду на запит APNews

Зазначається, що у 2018 році їх було 11,7 млн, а вже зараз чисельність пенсіонерів становить 10,9 млн.

За даними державного статистичного спостереження, на обліку в органах Пенсійного фонду України перебувало:

станом на 01.01.2018 – 11 725 370 осіб;

станом на 01.01.2019 – 11 470 405 осіб;

станом на 01.01.2020 – 11 334 730 осіб;

станом на 01.01.2021 – 11 130 954 осіб.

Станом на 1 вересня на обліку ПФУ перебувають вже 10 931 678 осіб. Це на майже 200 тис. менше, ніж на початку року.

Найбільше пенсіонерів перебуває на обліку в головних управліннях:

Дніпропетровської області;

Донецької області;

Харківської області;

Києві.

Найменше пенсіонерів у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, що напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 жовтня 2022 року українським пенсіонерам у віці від 70 до 75 років будуть щомісяця робити доплати в розмірі до 300 гривень.