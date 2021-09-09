Нардепи пропонують проводити індексацію пенсій щороку 1 березня

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Як пише RegioNews з посиланням на засідання парламенту, відповідний законопроєкт №4668 у першому читанні підтримали 317 народних депутатів.

Законопроєкт пропонує:

з 1 січня 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій - 1 березня;

проводити щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;

призначати достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв'язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов;

призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжкі або рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Нагадаємо, що у Мінфіні планують запустити нову пенсійну реформу до 2024 року.

Також повідомлялося, що Мінсоцполітики пропонує у 2022 році у п'ять етапів підвищувати пенсії.