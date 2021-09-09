Нардепи пропонують проводити індексацію пенсій щороку 1 березня
Парламент може встановити 1 березня датою щорічної індексації пенсій
Як пише RegioNews з посиланням на засідання парламенту, відповідний законопроєкт №4668 у першому читанні підтримали 317 народних депутатів.
Законопроєкт пропонує:
- з 1 січня 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій - 1 березня;
- проводити щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
- призначати достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв'язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов;
- призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжкі або рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність.
Нагадаємо, що у Мінфіні планують запустити нову пенсійну реформу до 2024 року.
Також повідомлялося, що Мінсоцполітики пропонує у 2022 році у п'ять етапів підвищувати пенсії.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників