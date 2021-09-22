Кабмін припинив повноваження голови і трьох членів Наглядової ради Укрзалізниці

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Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим

Про це повідомляється на сайті компанії, передає RegioNews.

Відповідно до документа, 21 вересня припинено повноваження голови наглядової ради Аджунера, а також членів наглядової ради Матьє, Лещенка і Журавльова.

Рішення про припинення їх повноважень ухвалив Кабмін на підставі свого розпорядження у червні 2021 року, відповідно до якого повноваження перерахованих членів наглядової ради продовжили на термін не більше, ніж 3 місяці з дня набрання чинності розпорядження.

Зазначається, що Аджунер виконував обов'язки голови наглядової ради з червня 2018 року.

Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року, Матьє - з червня 2018 року. Журавльов - з грудня 2019 року.

Замість Аджунера, Лещенка, Матьє та Журавльова, повноваження яких припинено, Кабмін поки нікого не призначив.

Як повідомлялося 17 вересня, в Укрзалізниці пального залишилося на 9 днів, але там упевнені, що потяги не зупиняться.