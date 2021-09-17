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17 вересня 2021, 18:15 376

В Укрзалізниці пального залишилося на 9 днів, але там упевнені, що потяги не зупиняться

17 вересня 2021, 18:15 376
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Фото з відкритих джерел
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Тимчасовий очільник Укрзалізниці Олександр Камишін заявив, що у підприємства залишків палива вистачить на 9 діб, проте він впевнений, що зупинки потягів не станеться

Про це розповів Олександр Камишін на брифінгу за підсумками першого засідання Антикризового штабу, повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що УЗ цьогоріч вже двічі зупинялася через відсутність палива, а на сьогодні залишку в системі вистачить на дев'ять діб.

Ми працюємо з постачальниками палива за рамковою угодою, але є одна біда. Рамкова угода прив'язана до європейських індексів, і вони не завжди відіграють ту ситуацію, яка складається в Україні, – пояснює Камишін.

За його словами, постачальникам УЗ не завжди вигідно постачати пальне за формульною ціною, прив'язаною до таких індексів. Відтак, вони спершу поставляють паливо "туди, де маржа вище, а потім УЗ".

Внаслідок цього нам дуже важко наразі вдається відтискати поставки палива у наших контрагентів, – розповів він.

За словами Камишіна, УЗ потребує рішення, яке б дозволило швидше закуповувати паливо, коли його рівень знижується. Він переконаний у тому, що УЗ не допустить зупинки роботи через відсутність палива.

Наступне засідання штабу планується у жовтні.

Як повідомлялося, фірма дружини депутата від "Слуги народу" виграла тендер від "Укрзалізниці".

Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" підвищує тарифи.

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