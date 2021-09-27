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27 сентября 2021, 11:40 181

В Минэнерго обвинили "Укрзализныцю" в срыве поставок угля на ТЭС

27 сентября 2021, 11:40 181
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Фото из открытых источников
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"Укрзализныця" систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик на перевозку угля на склады ТЭС и ТЭЦ

Об этом заявил заместитель министра энергетики Алексей Кураков во время совещания по готовности осенне-зимнего периода, передает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

В совещании по вопросам добычи и отгрузки угольной продукции приняли участие представители Мининфраструктуры, "Укрзализныци", руководство компаний тепловой генерации, угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик.

На сегодня сложная ситуация с доставкой угля, поскольку Укрзализныця систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик по обеспечению полувагонами. Рассчитываем, что эта проблема будет решена уже в ближайшее время. Ведь от этого зависит стабильное прохождение отопительного сезона, который вскоре начнется, - подчеркнул Алексей Кураков.

Представители Укрзализныци заверили, что приложат максимум усилий, чтобы увеличить количество полувагонов для доставки угля.

Кроме того, по предложению Минэнерго, угледобывающие предприятия и компании тепловой генерации должны обновить плановые показатели по поставкам и накоплению угля, учитывая текущее состояние.

Как сообщалось, 6 сентября "Укрэнерго" отмечал очень низкие запасы угля на складах ТЭС.

Ранее, 2 сентября на Прикарпатье даже остановилась ТЭЦ из-за отсутствия угля.

Также известно, что от 17 августа подорожали грузоперевозки на Укрзализныце.

Укрзализныця уголь Минэнерго отопительный сезон

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