Міністр інфраструктури пропонує повернути Сергія Лещенка до наглядової Ради "Укрзалізниці" - ЗМІ
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує повторно призначити членом наглядової ради екснардепа та журналіста Сергія Лещенка.
Про це пише RegioNews з посиланням на лист міністра інфраструктури Олександра Кубракова на адресу комітету з питань призначення особливо важливих для економіки підприємств, копію якого наводить Телеграм-канал "Політика страни".
"Міністерство інфраструктури надає кандидатури представників держави до складу наглядової держави "Укрзалізниці": Давида Ламжарію, Сергія Лещенка",- зазначається у листі.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів не продовжив контракт з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунером і трьома членами: Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим
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