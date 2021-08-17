Відсьогодні подорожчали вантажоперевезення на Укрзалізниці

Фото з відкритих джерел

Сьогодні вступили в дію нові тарифи на перевезення вантажів залізницею. Хоча раніше йшлося, що їх підвищать з 1 вересня. У 2022 році буде другий етап підвищення

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає RegioNews.

17 серпня 2021 року набули чинності зміни до тарифів на вантажні перевезення.

Видання "Урядовий кур'єр" опублікувало наказ Міністерства інфраструктури України Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, який 13 серпня 2021 року був зареєстрований у Міністерстві юстиції України, — йдеться в повідомленні.

Раніше підвищення тарифів очікувалося з 1 вересня 2021 року.

В компанії нагадали, що це перше підвищення за останні два роки. Крім того, буде зближено класи вантажів. Таким чином, розпочинається двоетапний процес підняття тарифів на вантажні залізничні перевезення.

Завдяки цьому вже цього року отримаємо близько 2 млрд грн додаткових доходів, а наступного року — ще близько 10 млрд грн… Кошти від зазначених ініціатив буде направлено на відновлення залізничної інфраструктури: ремонт колій та електрифікацію залізниці, — зазначив керівник Укрзалізниці Олександр Камишін.

Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України, тариф для вантажів позакласної групи буде збільшено на 25,9%, тобто він буде встановлений на нині діючому рівні для вантажів 1-го тарифного класу. Крім того, з 17 серпня 2021 року буде підвищено на 8% рівень тарифів на перевезення вантажів 1-го та 2-го тарифних класів.

Також, зросте на майже 51,8% тариф на порожній пробіг вагонів з-під вантажів 1-го тарифного класу.

Наступний етап підвищення тарифів на зазначені класи вантажів планується провести з 1 січня 2022 року: для вантажів 1-го тарифного класу — на 20,4%, 2-го класу — на 6,5%.

Як повідомлялося, на початку липня парламентська ТСК зробила висновок, що стан АТ "Укрзалізниця" не дозволяє їй повною мірою виконувати свої основні завдання.

Раніше, у травні ТСК Ради вважала фінплан Укрзалізниці на 2021 рік "абсолютно нікчемним". Голова комісії каже, що заплановані показники прибутків необґрунтовані.