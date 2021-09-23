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23 вересня 2021, 20:10 1305

В Одеському аеропорту затримали чоловіка з украденою сотнею тисяч доларів

23 вересня 2021, 20:10 1305
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Фото Нацполіції
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В Одесі затримали чоловіка, який викрав 105 тисяч доларів із квартири свого приятеля в столиці та намагався покинути країну

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Києва, передає RegioNews.

До поліції звернувся власник квартири й повідомив про пошкодження сейфу та зникнення 105 тисяч доларів. Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що один із товаришів потерпілого мав доступ до квартири.

Встановлено, що один із іноземних товаришів потерпілого, який перебував в Україні, мав доступ до оселі. Скориставшись відсутністю господарів, зловмисник зайшов до квартири та, пошкодивши інструментами сейф, викрав звідти гроші. У результаті оперативно-розшукових заходів оперативні працівники встановили місцезнаходження підозрюваного. Його виявили в аеропорту міста Одеса, коли той намагався покинути Україну, - йдеться в повідомленні.

Затримати підозрюваного вдалося, коли той намагався покинути Україну. Вкрадені гроші виявили та вилучили, запевнили в поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, поліція затримала чотирьох молодиків, які напали на пенсіонерку на Чернігівщині.

Також на Буковині поліцейські зупинили крадіжку лісодеревини.

Одеса крадіжка гроші поліція втеча

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