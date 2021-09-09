НБУ прогнозує сповільнення інфляції до кінця року

Фото з відкритих джерел

Національний банк очікує, що протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%

Як передає RegioNews, про це на брифінгу, присвяченому рішенням монетарного комітету Нацбанку заявив очільник центробанку Кирило Шевченко.

"У наступному році зниження темпів інфляції буде тривати - вона поступово повернеться до цільового показника у 5%", - заявил он.

За його словами, сповільненню інфляції сприятимуть вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року, корекція світових цін на сировинні товари і надходження нового великого врожаю сільськогосподарських культур.

При цьому підкреслюється, що прогноз Нацбанку базується на продовженні співпраці між Україною та МВФ.

"Продовження співпраці з МВФ за чинною програмою stand-by необхідно для підтримки макрофінансової стабільності в наступні роки. Виконання програми МВФ дасть можливість отримати офіційне фінансування з інших джерел", - зазначив Шевченко

Він додав, що ключовими ризиками для економіки є значне посилення карантину в Україні і у світі, а також більш тривалий і істотний, ніж передбачалося, інфляційний сплеск у світі.