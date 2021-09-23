У Зеленского надеются на два транша от МВФ до конца года

Об этом заявил советник президента Украины Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Мы ожидаем, что мы получим 750 млн долларов сразу после заседания Совета директоров МВФ. И мы также ожидаем, что сотрудничество по этой программе будет продолжено и еще до конца года мы получим дополнительные средства, — сказал он.