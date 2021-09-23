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23 сентября 2021, 21:44 21

У Зеленского надеются на два транша от МВФ до конца года

23 сентября 2021, 21:44 21
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Фото из открытых источников
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Международный валютный фонд предоставит Украине два транша до конца текущего года

Об этом заявил советник президента Украины Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Мы ожидаем, что мы получим 750 млн долларов сразу после заседания Совета директоров МВФ. И мы также ожидаем, что сотрудничество по этой программе будет продолжено и еще до конца года мы получим дополнительные средства, — сказал он.

Как сообщалось, в середине сентября премьер утверждал, что Украина в конце ноября-начале декабря получит очередной транш МВФ.

Также НБУ прогнозирует замедление инфляции до конца года.

МВФ Транш деньги советник

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