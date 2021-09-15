В Україні безробітним хочуть давати гроші на власний бізнес
Уряд 15 вересня під час засідання погодив законопроєкт про зміни у реформуванні служби зайнятості і соцстрахування на випадок безробіття
Як йдеться у Telegram-каналі нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка, документ передбачає виділення коштів для безробітних на зайняття підприємницькою діяльністю, пише RegioNews.
Зміни, які пропонуються в законопроєкті:
- запровадити надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності;
- послаблення санкцій до безробітних за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин;
- фінансування громадських робіт та скасування тимчасових робіт, що не сприяють мотивації до праці;
- підбір підходящої роботи для безробітного (врахувати транспортну доступність, розмір заробітної плати залежно від тривалості безробіття).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні планується виплата понад 450 млн грн допомоги з безробіття.
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