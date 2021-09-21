Працівникам Мінцифри можуть виплатити зарплату в е-гривні вже цього року
В межах пілотного проєкту працівникам Міністерства цифрової трансформації вже цього року можуть виплатити зарплату в е-гривні
Про це під час круглого столу "Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики" заявив директор департаменту стратегії та розвитку Національного банку Арсен Макарчук, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Є чітке бажання в якості пілотного проєкту вже цього року виплатити зарплати працівникам Міністерства цифрової трансформації в е-гривні. Однак ми розуміємо, що це буде пілотний проєкт. Повноцінний запуск відбудеться не раніше кінця наступного року, – сказав Макарчук.
Як повідомлялося, 8 вересня Рада ухвалила закон про легалізацію віртуальних активів: що він передбачає.
Раніше, у серпні, стало відомо, що у Мінцифри думають виплачувати зарплату співробітникам віртуальною гривнею.
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