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21 вересня 2021, 15:36 328

Працівникам Мінцифри можуть виплатити зарплату в е-гривні вже цього року

21 вересня 2021, 15:36 328
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Фото з відкритих джерел
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В межах пілотного проєкту працівникам Міністерства цифрової трансформації вже цього року можуть виплатити зарплату в е-гривні

Про це під час круглого столу "Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики" заявив директор департаменту стратегії та розвитку Національного банку Арсен Макарчук, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Є чітке бажання в якості пілотного проєкту вже цього року виплатити зарплати працівникам Міністерства цифрової трансформації в е-гривні. Однак ми розуміємо, що це буде пілотний проєкт. Повноцінний запуск відбудеться не раніше кінця наступного року, – сказав Макарчук.

Як повідомлялося, 8 вересня Рада ухвалила закон про легалізацію віртуальних активів: що він передбачає.

Раніше, у серпні, стало відомо, що у Мінцифри думають виплачувати зарплату співробітникам віртуальною гривнею.

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