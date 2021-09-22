Кабмин прекратил полномочия председателя и трех членов Наблюдательного совета Укрзализныци

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Кабинет министров не продлил контракты с председателем наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым

Об этом сообщается на сайте компании, передает RegioNews.

Согласно документа 21 сентября прекращены полномочия председателя наблюдательного совета Аджунера, а также членов наблюдательного совета Матье, Лещенко и Журавлева.

Решение о прекращении их полномочий принял Кабмин на основании своего распоряжения в июне 2021 года, в соответствии с которым полномочия перечисленных членов наблюдательного совета продлили на срок не более, чем 3 месяца со дня вступления в силу распоряжения.

Отмечается, что Аджунер исполнял обязанности председателя наблюдательного совета с июня 2018 года.

Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года, Матье - с июня 2018 года. Журавлев - с декабря 2019 года.

Вместо Аджунера, Лещенко, Матье и Журавлева, полномочия которых прекращены, Кабмин пока никого не назначил.

Как сообщалось 17 сентября, в Укрзализныце горючего осталось на 9 дней, но там уверены, что поезда не остановятся.