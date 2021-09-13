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13 вересня 2021, 19:13 1

Фірма дружини депутата від "Слуги народу" виграла тендер від "Укрзалізниці"

13 вересня 2021, 19:13 1
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з відкритих джерел
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Компанія "КСМ-Трейд", що належить дружині нардепа від фракції "Слуга Народу" Олега Семінського Тетяні Бущай, виграла тендер на постачання масел і мастильної продукції для потреб державної "Укрзалізниці" на суму 3 млн грн

Про це пише RegioNews з посиланням на дані системи ProZorro.

У поточному році це вже третій успішний тендер. До цього фірма дружини нардепа виграла ще 2 тендери на загальну суму в 50 млн грн.

Нагадаємо, збитки "Укрзалізниці" від корупції в закупівлях детективи Національного антикорупційного бюро оцінили в 8 млрд грн за 2020 рік.

Минулого тижня Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, створена для перевірки і оцінки стану АТ "Укрзалізниця" (УЗ). В ньому серед іншого було констатовано критичний стан компанії.

"Залізничний транспорт системно втрачає свої перевізні здатності та прискорено деградує, що несе реальну загрозу національній економіці, соціальній стабільності та обороноздатності держави", - наголошує ТСК у своїх висновках.

Укрзализныця транспорт тендер Верховна Рада комісія

 
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