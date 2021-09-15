Укрзалізниця запускає новий регіональний потяг від столиці до Кіровоградщини

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З 5 жовтня "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд №795/796, який курсуватиме за маршрутом Київ - Гайворон (Кіровоградська область)

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає RegioNews.

З Києва поїзд вирушатиме по вівторках, п’ятницях та неділях о 14:41, прибуватиме до Гайворона о 00:11.

З Гайворона він курсуватиме з 6 жовтня по понеділках, середах і суботах о 01:10, прибуватиме до Києва о 10:52.

Поїзд проходитиме через станції: Козятин-1, Вінниця, Гуменне, Вороновиця, Фердинандівка, Війтівці, Немирів, Сажки, Кароліна, Самчинці, Семенки, Ситківці, Криштопівка, Гайсин, Зятківці, Антонівка, Дукля, Орлик, Генрихівка, Джулинка, Ставки.

Автошляхами відстань між Києвом і Гайвороном становить 281 км, це трохи більше 3,5 годин їзди автівкою. Потяг дістається від столиці до Гайворона за 10 годин.

Як повідомлялося, Укрзалізниця дасть у продаж більше квитків: знімає бронь із залізничників.