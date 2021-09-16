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16 вересня 2021, 16:32 8

Монастирський взяв до себе радником екс-міністра інфраструктури Криклія

16 вересня 2021, 16:32 8
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з відкритих джерел
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський взяв собі в радники першого міністра внутрішніх справ Андрія Василишина, колишнього міністра інфраструктури Владислава Криклія та дипломата Василя Дурдинця

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь МВС на запит Українських Новин.

Всього у Монастирського 11 радників, з яких 6 – на громадських засадах.

Владислав Криклій – радник на громадських засадах.

Також радниками на громадських засадах у Монастирського працюють колишній заступник глави Держгеокадастру Єгор Бодров і колишній помічник із Верховної Ради Станіслав Крук.

Серед інших радників на громадських засадах: Михайло Бугай, Антон Гулідін, Світлана Котляревська.

У патронатної служби МВС працюють такі радники міністра, як Андрій Василишин, який був першим міністром МВС у 1990-1994 роках, український державний, політичний і громадський діяч і дипломат Василь Дурдинець, Віталій Портнов, Антон Геращенко, а також Тетяна Шутяк, яка була помічником у Монастирського, коли він був депутатом Верховної Ради.

Нагадаємо, що Геращенко став радником міністра МВС Дениса Монастирського наприкінці серпня. Перед тим Кабмін звільнив його з посади заступника міністра внутрішніх справ.

МВС радник Верховна Рада Кабмін

 
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